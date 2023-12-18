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Каталог

Магазин женской

одежды от 48 размера

в центре Петербурга

Стильная женская одежда

больших размеров из Европы

Доставка с примеркой.

+7 (812) 717-97-29

  • ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

    ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

    Большой выбор модной одежды для полных женщин от 48 до 60 размера. Постоянное обновление коллекций.

  • САЛОН В ЦЕНТРЕ СПб

    САЛОН В ЦЕНТРЕ СПб

    Доброжелательные стилисты в уютной атмосфере помогут составить стильный индивидуальный образ!

  • ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

    ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

    Заказ коллекций проходит на международных выставках модной женской одежды plus size! Бренды: mat fashion, bulmer.

  • СКИДКИ И АКЦИИ

    СКИДКИ И АКЦИИ

    Привлекательные скидки и акции для наших покупателей. Получите скидку 5%, назвав промокод Мода48!

Одежда больших размеров для женщин в СПб

В нашем каталоге представлена стильная одежда для полных женщин всех возрастных категорий. Модная одежда из Греции (mat fashion), Германии (bulmer), Турции (Verda) и Франции. У нас есть молодежная одежда больших размеров для девушек, которая позволит быть в тренде и чувствовать себя комфортно. Для женщин постарше у нас есть изящные платья, костюмы и элегантные блузки.

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КАТАЛОГ

Женское зимнее двухстороннее пуховое пальто
В наличии : 3
Женское зимнее двухстороннее пуховое пальто
23 093
32 990
Параметры
Стильное черное платье для полных девушек от 50 до 56 размера
В наличии : 1
Нарядное черное платье для полных девушек
21 490
Параметры
Стильная юбка-карандаш с экокожей большого размера
В наличии : 1
Юбка из атласа на кулисе
12 290
Параметры
Длинная шикарная черная юбка из органзы
В наличии : 1
Длинная шикарная черная юбка из органзы
18 890
Параметры
Юбка плиссе с контрастным поясом для полных девушек в интернет-магазине
В наличии : 2
Юбка плиссе на контрастном поясе
16 990
Нарядная женская рубашка для полных женщин
В наличии : 2
Нарядная женская рубашка для полных женщин бронза
14 190
Параметры
Кружевное кимоно цвета фиолет
В наличии : 3
Кружевное кимоно цвета фиолет
12 590
Длинная черная юбка из гипюра с подъюбником больших размеров
В наличии : 3
Длинная черная юбка из гипюра фиолет
12 890
Параметры
Нарядный джемпер для полных женщин
В наличии : 1
Бадлон синий
9 890
Параметры
Бархатный бирюзовый джемпер для полных женщин
В наличии : 2
Бархатный бирюзовый джемпер
10 890
Джемпер с капюшоном
В наличии : 1
Джемпер с капюшоном
9 890
Параметры
Нарядный джемпер для полных женщин
В наличии : 1
Кофта трикотажная декорирован белой отделкой
17 890
Параметры
Нарядный джемпер для полных женщин
В наличии : 1
Кофта розовая
17 890
Параметры
Блуза мультиколлор
В наличии : 2
Блуза мультиколлор
12 750
Параметры
Блуза с леопардовым принтом в интернет-магазине XLady
В наличии : 3
Блуза с леопардовым принтом
13 960
Параметры
Женская блузка с принтом большого размера в модном бутике XLady
В наличии : 2
Женская блузка с дизайнерским принтом
17 965
Женская блузка с принтом большого размера в модном бутике XLady
В наличии : 2
Женская блузка хаки из вискозы
10 890
Длинная черная юбка из гипюра с подъюбником больших размеров
В наличии : 2
Длинная черная из органзы
18 890
Параметры
Юбка-карандаш для полных женщин
В наличии : 2
Юбка-карандаш для полных женщин
6 690
Параметры
Купить длинную юбку большого размера MAT fashion
В наличии : 3
Юбка макси на поясе MAT fashion
10 300
Параметры
Женская юбка с воланами MAT fashion
В наличии : 3
Летняя юбка с воланами для полных женщин
11 790
Параметры
Стильная юбка с запахом для полных женщин в интернет-магазине XLady
В наличии : 3
Юбка с запахом
6 690
Леопардовая юбка карандаш на полных женщин в интернет-магазине XLady
В наличии : 3
Леопардовая юбка карандаш на полных женщин
10 990
Параметры
Юбка плиссе для полных в бутике модной одежды большого размера в центре СПб
В наличии : 2
Яркая юбка плиссе миди
16 900
Длинная черная юбка из гипюра с подъюбником больших размеров
В наличии : 3
Длинная черная юбка из гипюра
12 890
Параметры
Юбка плиссе для полных в бутике модной одежды большого размера в центре СПб
В наличии : 3
Трикотажная юбка миди коричневая
10 890
Параметры
Купить красивую юбку карандаш миди большого размера
В наличии : 1
Юбка из экокожи
8 590
Купить красивую юбку карандаш миди большого размера
В наличии : 3
Юбка из кроеного трикотажа
11 490
Юбка плиссе для полных в бутике модной одежды большого размера в центре СПб
В наличии : 2
Трикотажная юбка синяя
9 890
Параметры
Белая рубашка для полных женщин в интернет-магазине
В наличии : 6
Классическая белая рубашка для полных женщин
10 990
Параметры
Женская блузка с принтом большого размера в модном бутике XLady
В наличии : 1
Женская рубашка с принтом
15 890
Рубашка с коротким рукавом для полных женщин
В наличии : 1
Рубашка с коротким рукавом
8 490
Параметры
Женская блузка с принтом большого размера в модном бутике XLady
В наличии : 1
Стильная женская рубашка
14 200
Параметры
Классическая женская белая рубашка большого размера
В наличии : 3
Белая женская рубашка
11 890

Женская одежда больших размеров

«XLady» — интернет-магазин женской одежды больших размеров из Европы. У нас Вы можете приобрести одежду следующих производителей: Mat fashion, Verda, Bulmer. В нашем каталоге сотни моделей: роскошные вечерние и строгие повседневные платья, удобные костюмы и пиджаки, стильные пальто и теплые кардиганы. Для тех, кто придерживается дресс-кода, мы предлагаем классическую одежду, в которой будет комфортно в течение всего дня. Размерный ряд наших коллекций начинается от 48 размера.




Устали искать женскую одежду больших размеров в СПб?

Магазины предлагают однотипные и неинтересные варианты? В бутике «XLady» представлена модная одежда больших размеров для девушек и женщин с соблазнительными формами. Все товары имеют европейское качество ткани и пошива. 


Красивая одежда для полных девушек.

Правильно подобранная одежда способна подчеркнуть индивидуальность образа и рассказать окружающим о безупречном вкусе своей обладательницы. Коллекции в нашем интернет-магазине помогут Вам создать свой неповторимый образ. В бутике «XLady» действует система накопительных скидок, поэтому купить женскую одежду больших размеров можно с приятным дисконтом. Мы уверены, что у нас Вы найдете тот самый костюм или платье, в котором Вы всегда будете выглядеть великолепно.

 

Мы следим за трендами и регулярно обновляем каталог.

Каталог одежды для полных женщин обновляем каждые 2 недели. Мы поможем Вам подобрать подходящий наряд, каким бы ни был Ваш размер.  Женская одежда больших размеров, представленная в нашем салоне, тщательно подбирается нашими дизайнерами и подчеркивает достоинства фигуры и маскирует недостатки. 

 

Наша главная задача — дарить клиентам хорошее настроение.

Одежда больших размеров для женщин в интернет-магазине Xlady — это уникальное сочетание актуальных модных тенденций и безукоризненного кроя. Для каждой вещи используются лучшие ткани и интересные дизайнерские решения. Предлагаем Вам одежду, которая изменит Ваш привычный образ. Также Вы всегда можете воспользоваться помощью консультантов при выборе одежды.


Магазин одежды для полных женщин расположен по адресу:

Санкт-Петербург, ул. Полтавская, 4, лит.А

+7 (812) 717-97-29 ✆ +7 (953) 358-37-87


Почему покупатели нас выбирают


  • Последние тенденции

    Последние тенденции

    Подбор коллекций одежды в соответствии с последними тенденциям моды.

  • Индивидуальный подход

    Индивидуальный подход

    Внимательный подход к каждому покупателю. Мы дорожим нашими клиентами.
  • Система скидок

    Система скидок

    У нас действует удобная система накопительных скидок для постоянных покупателей.
  • Новые коллекции

    Новые коллекции

    Постоянное обновление коллекций. Красивая одежда для полных женщин различных моделей и размеров.

  • Опытные продавцы

    Опытные продавцы

    Наши опытные продавцы-консультанты всегда помогут Вам в выборе подходящего наряда.
  • Удобные магазины

    Удобные магазины

    В наших магазинах созданы все необходимые условия для удобства покупателей.

Статьи

Элегантная одежда для полных женщин

Сегодня расскажем вам о главных модных тенденциях сезона осень-зима 2023/2024.  

Институт цвета Pantone определил один из оттенков красного цветом года. Именно этот оттенок доминировал в новых коллекциях известных Модных домов на показах, а сейчас его запросто можно встретить на улице, в образах всех модниц. Чтобы легко внедрить красный цвет в свой гардероб, достаточно добавить к образу красный жакет в сочетании с обычными джинсами, также красную блузу или красные брюки из нашей коллекции.

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Нарядная одежда на Новый год для полных женщин

В бутике модной одежды больших размеров для женщин "Xlady" поступление новогодней коллекции. У нас Вы можете приобрести нарядные новогодние платья для полных женщин с люрексом, блузы, юбки, брюки. Блестящие металлизированные наряды прекрасно подойдут для Новогоднего корпоратива.

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Немецкая одежда для женщин больших размеров



В интернет-магазине "XLady" представлена новая коллекция 2023/2024 года  стильных женских пуховиков и пальто больших размеров от известного немецкого производителя Bulmer. Одежда Балмер отличается безупречным пошивом, практичностью и лаконичным дизайном.


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Отзывы клиентов

Приятный,комфортный магазин. Чувствуешь себя как дома,потому что на тебя косо не смотрят из-за того,что твой размер больше 50ого. Была три раза,каждый раз продавцы-стилисты помогали подобрать необходимые вещи и образ на мероприятие! Пока покупки отсюда все удачные.
Лилия
Заказывала на сайте кардиган 56 размера. Заказ пришел быстро. Отличное качество изделия. Размер соответствует заявленному. Спасибо! Цена вполне приемлемая! Буду заказывать еще! Всем рекомендую!
Ирина В.

Контакты

Адрес
Санкт-Петербург, Невский проспект, 113/4
Салон работает ежедневно с 11.00 до 21.00 | Вход с ул. Полтавской, 4
Санкт-Петербург, Невский проспект, 113/4
Санкт-Петербург, Невский проспект, 113/4
Санкт-Петербург, Невский проспект, 113/4
Телефоны
+7 (812) 717-97-29
+7 (812) 717-97-29
+7 (953) 358-37-87
+7 (953) 358-37-87
Часы работы
Сайт
xlady48.ru
E-mail
info@xlady48.ru
WhatsApp
+79991969070
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